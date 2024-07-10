رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لهيئة العمليات المشتركة ويطلع على خططها المستقبلية ويشدد على الجاهزية القتالية لكافة التشكيلات

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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لهيئة العمليات المشتركة، كرس لمناقشة سير عمل وأداء الهيئة وما أنجزته من مهام في توحيد الجهود الوطنية في المعركة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.
واشار الى محورية العمليات المشتركة في توحيد جهود مختلف المكونات العسكرية للانتصار مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها الطائفي المدعوم إيرانياً والذي يستهدف امن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.
واستمع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء صالح علي حسن، إلى إيجاز حول عمل هيئة العمليات المشتركة وخططها المستقبلية، والموقف العملياتي على امتداد مسرح العمليات العسكرية..
مؤكدين ان الجميع يعملون بروح الفريق الواحد لتحقيق التناسق والتناغم بين كافة التشكيلات على امتداد مسرح العمليات، ورفع مستوى التنسيق بين كافة تشكيلات القوات المسلحة بما يحقق الهدف من تأسيس هيئة العمليات المشتركة.
وأكد دولة رئيس الوزراء، الاعتزاز بكل جندي وصف وضابط، ومقاوم في كافة مواقع القتال في المعركة من اجل الجمهورية والدولة.. منوهاً بالجاهزية القتالية العالية للقوات المسلحة وكافة التشكيلات والوحدات المساندة والتي واجهت وماتزال تشكل درعا حاسما ضد مليشيا الحوثي على كافة محاور وجبهات القتال.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على ان السلام والاستقرار والتنمية كانت دوماً خيارنا ونهجنا ومشروعنا مقابل مشروع وثقافة الموت والخراب الذي تتبناه مليشيات الحوثي والذي يستهدف الجميع دون استثناء، وانه يجب دوماً ان نضع رهاننا على القوات المسلحة والامن والمقاومة وكل من يحمل بندقية ضد هذا المشروع..
مؤكداً ان الحكومة وبتوجيه من القيادة السياسية لن تدخر جهداً لتوفير الموارد اللازمة للارتقاء بمستوى اداء هيئة العمليات المشتركة