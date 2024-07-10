أبناء الجوف يحتشدون دعما لقوات الجيش والمقاومة وإجراءات البنك المركزي بعدن ويستنفرون كافة مكونات المجتمع

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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احتشد أبناء محافظة الجوف مساء اليوم الاربعاء في مدينة مأرب، بمهرجان جماهيري تحت شعار (توحيد الصف الجمهوري لاستعادة الدولة واجب وطني) وذلك برعاية اللواء سلطان العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد أبناء الجوف على تمسكهم بالشرعية الدستورية ووقوفهم خلف القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسية، وأنهم صفا واحدا الى جانب قوات الجيش والمقاومة في معركة التحرير التي ستكون مأرب منطلقا لها".

وفي بيان للمهرجان جدد على دعم السلام وفق المرجعيات الثلاث، كما أكد على دعم اجراءات البنك المركزي"،داعيا الجهات المعنية الى الاهتمام بأسر الشهداء الجرحى والابطال المرابطين، وضرورة معالجة الاوضاع الاقتصادية.

وفي المهرجان الذي حضره أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسية وعدد من اعضاء السلطة المحلية ومشائخ ووجهاء وأعيان محافظة الجوف، أكد الدكتور صالح جماله وكيل محافظة الجوف أن الفعالية تأتي لتعزيز الصف المقاوم والمناهض للمليشيا الحوثية، واستنفار كافة مكونات المجتمع خلف الجيش الوطني والمقاومة".

وقال:" بطولات الجيش والمقاومة مبعث فخر واعتزاز يتوجب علينا جميعا التلاحم لاسنادهم في مواجهة المليشيا الحوثية حتى تحرير اليمن منهم" .

من جهته اكد الشيخ محمد الغانمي في كلمة المقاومة الشعبية بالجوف على استمرار المعركة واسناد الجيش في مواجهة مليشيا ايران التي لم ولن تؤمن بالسلام ".

واعتبر أن حسم المعركة هي السبيل الوحيد لارساء السلام". داعيا القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس ووزارة الدفاع إلى التوجه الجاد لمعركة التحرير .

وفي كلمة الاحزاب والمكونات السياسية التي القاها الشيخ شاجع بن عالية رئيس فرع حزب الرشاد بالجوف، اعتبر مارب وكافة المناطق المحررة منطلق التحرير"، مشددا على وجوب التلاحم والوقوف الى جانب الجيش الوطني والمقاومة واسنادهم في المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية".

فيما القى العميد يحيى قملان قائد اللواء ١١٠ مشاه المنطقة السادسة كلمة الجيش، أوضح فيها أن المؤسسة العسكرية والامنية وبمساندة المقاومة الشعبية تخوض المعركة الوطنية وترابط في جبهات القتال وتسطر أروح البطولات والملاحم تحت قيادة المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع، مؤكدا أن المعركة مستمرة حتى استعادة الدولة.