توكل كرمان: الحوثي سيخوض حربا ضد السعودية بمشاركة الميليشيات العراقية

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، أن يخوض الحوثي الحرب المقبلة ضد السعودية إلى جانب الحشد الشعبي وبقية الميليشيات العراقية.

وقالت توكل كرمان في حسابها الرسمي على منصة "إكس": الحوثي يفتتح رسميا مكتبا له في بغداد، الحرب القادمة لن يخوضها الحوثي لوحده ضد السعودية، الحشد الشيعي العراقي وبقية المليشيات العراقية ستخوضها إلى جانبه، مع أنه لا يحتاجها أساسا، فجيش الكبسه ليس مؤهلا أن يصمد أمامه.

واعتبرت كرمان أن سقوط بغداد وصنعاء تعني بالضرورة سقوط ما بينهما، مضيفة: أما وقد أضيفت إليهما دمشق فلابد مما ليس منه بد، ولعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا.

وقالت كرمان: كل هذا الكلام قلناه والآن سنشاهد فحسب.

ويوم امس اعلنت المليشيات الحوثية

امها نفذت عملية مشتركة مع ما اسمته "المقاومة الإسلامية في العراق"، هاجمت فيها هدفا حيويا في إيلات جنوبي إسرائيل.

وفي مايو العام الماضي اعلنت قناة المسيرة الحوثية خبرا كشفت فيه عن لقاء تم بين

الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه بالعاصمة العراقية بغداد مع المدعو أحمد الشرفي ممثل الحوثيين ومبعوث عبد الملك بدر الدين الحوثي.

يومها اكد الخزعلي دعم العراق واستعداده لبذل كل ما يستطيع لنصرة القضية اليمنية في إشارة لدعم حلفائهم الحوثيين في اليمن.