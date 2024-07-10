أبناء الجوف يحتشدون دعما لقوات الجيش والمقاومة وإجراءات البنك المركزي بعدن ويستنفرون كافة مكونات المجتمع توكل كرمان: الحوثي سيخوض حربا ضد السعودية بمشاركة الميليشيات العراقية ريباكينا تطيح بسفيتولينا لتبلغ قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس جنود إسرائيليون يكشفون عن سياسات القتل الجماعي وحرق المنازل في غزة اليمن تزاحم كبرى دول العالم في إنتاجية الغاز المسال وتحتل المرتبة 15 عالميا وال5 عربيا وتتقدم على الإمارات ... تفاصيل غداة خروج فرنسا من أمم أوروبا.. إعلان من نادي ريال مديد بشأن مبابي قرار جديد لمحافظ البنك المركزي اليمني آخر تحديث بأسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في عدن وصنعاء ميتا تنحاز مجددا لإسرائيل وتحظر استخدام كلمة ''صhيوني'' مطار الملك خالد في الرياض يشهد حدث غير مسبوق منذ سنوات
قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، أن يخوض الحوثي الحرب المقبلة ضد السعودية إلى جانب الحشد الشعبي وبقية الميليشيات العراقية.
وقالت توكل كرمان في حسابها الرسمي على منصة "إكس": الحوثي يفتتح رسميا مكتبا له في بغداد، الحرب القادمة لن يخوضها الحوثي لوحده ضد السعودية، الحشد الشيعي العراقي وبقية المليشيات العراقية ستخوضها إلى جانبه، مع أنه لا يحتاجها أساسا، فجيش الكبسه ليس مؤهلا أن يصمد أمامه.
واعتبرت كرمان أن سقوط بغداد وصنعاء تعني بالضرورة سقوط ما بينهما، مضيفة: أما وقد أضيفت إليهما دمشق فلابد مما ليس منه بد، ولعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا.
وقالت كرمان: كل هذا الكلام قلناه والآن سنشاهد فحسب.
ويوم امس اعلنت المليشيات الحوثية
امها نفذت عملية مشتركة مع ما اسمته "المقاومة الإسلامية في العراق"، هاجمت فيها هدفا حيويا في إيلات جنوبي إسرائيل.
وفي مايو العام الماضي اعلنت قناة المسيرة الحوثية خبرا كشفت فيه عن لقاء تم بين
الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه بالعاصمة العراقية بغداد مع المدعو أحمد الشرفي ممثل الحوثيين ومبعوث عبد الملك بدر الدين الحوثي.
يومها اكد الخزعلي دعم العراق واستعداده لبذل كل ما يستطيع لنصرة القضية اليمنية في إشارة لدعم حلفائهم الحوثيين في اليمن.