ريباكينا تطيح بسفيتولينا لتبلغ قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس جنود إسرائيليون يكشفون عن سياسات القتل الجماعي وحرق المنازل في غزة اليمن تزاحم كبرى دول العالم في إنتاجية الغاز المسال وتحتل المرتبة 15 عالميا وال5 عربيا وتتقدم على الإمارات ... تفاصيل غداة خروج فرنسا من أمم أوروبا.. إعلان من نادي ريال مديد بشأن مبابي قرار جديد لمحافظ البنك المركزي اليمني آخر تحديث بأسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في عدن وصنعاء ميتا تنحاز مجددا لإسرائيل وتحظر استخدام كلمة ''صhيوني'' مطار الملك خالد في الرياض يشهد حدث غير مسبوق منذ سنوات خلال 24ساعة.. بلاغ عن حادثة جنوبي المخا واسقاط طائرة في مناطق الحوثيين وهجوم جديد على 3 سفن ميسي يذهب بالأرجنتين الى نهائي كوبا أمريكا
لم تقدم الرؤية النادرة لقرص الشمس في بطولة ويمبلدون للتنس هذا العام أي حافز لإيلينا ريباكينا للبقاء لفترة أطول من اللازم في الملعب الرئيسي لتطيح بإيلينا سفيتولينا من دور الثمانية بالفوز عليها 6-3 و6-2 الأربعاء.
وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، بدأت البطولة الكبرى المقامة على الملاعب العشبية تتحول لما يشبه بطولة داخل القاعات، حيث أقيمت المباريات تحت سقف الملعبين الرئيسيين.
وتم فتح السقف القابل للطي في الملعب الرئيسي أخيرا لتظهر السماء الزرقاء الصافية اليوم حيث قدمت ريباكينا أداء مهيبا أمام ملكة بريطانيا كاميلا لتبلغ الدور قبل النهائي للمرة الثانية في ثلاث سنوات.
وحسمت اللاعبة القازاخستانية المولودة في روسيا، وهي البطلة الوحيدة المتبقية في قرعة السيدات، المجموعة الأولى بضربة هادرة بلغت سرعتها 115 ميلا في الساعة وأطلقت ضربة إرسال ساحقة أخرى، وهي السابعة لها في المباراة، لتكمل انتصارا من جانب واحد.
وستواجه المصنفة الرابعة عالميا، وهي أيضا أعلى مصنفة متبقية في قرعة السيدات، باربورا كريتشيكوفا بحثا عن مكان في النهائي يوم السبت المقبل