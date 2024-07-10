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غداة خروج فرنسا من أمم أوروبا.. إعلان من نادي ريال مديد بشأن مبابي

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أعلن ريال مدريد الإسباني أن يوم الثلاثاء 16 يوليو الجاري سيكون موعد تقديم لاعبه الفرنسي الجديد كيليان مبابي في ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونشر ريال مدريد بياناً مقتضباً اليوم الأربعاء غداة خروج فرنسا من نصف كأس أوروبا امام اسبانيا2-1، كشف فيه أن الرئيس فلورنتينو بيريز سيستقبل اللاعب السابق لباريس سان جيرمان ومن ثم سيتوجه إلى المؤتمر الصحفي للإجابة على أسئلة الإعلام.

وسيرتدي مبابي القميص رقم 9 الذي ارتداه خوسيلو الموسم الماضي، بينما سيكون الأورغوياني فيدريكو فالفيردي صاحب الرقم 8 الجديد عقب اعتزال توني كروس.

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