قرار جديد لمحافظ البنك المركزي اليمني

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اصدر محافظ البنك المركزي بالعاصمة عدن قرارًا جديدا بإيقاف نشاط 5 شركات صرافة ومنشأة مالية.
ونص القرار على وقف عمل شركات: أبو سند الفروي للصرافة، المراسل إكسبرس للتحويلات المالية، ومنشأة شهارة للصرافة، النبراس إكسبرس، والمحرقى للصرافة.