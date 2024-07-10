قرار جديد لمحافظ البنك المركزي اليمني

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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اصدر محافظ البنك المركزي بالعاصمة عدن قرارًا جديدا بإيقاف نشاط 5 شركات صرافة ومنشأة مالية.

ونص القرار على وقف عمل شركات: أبو سند الفروي للصرافة، المراسل إكسبرس للتحويلات المالية، ومنشأة شهارة للصرافة، النبراس إكسبرس، والمحرقى للصرافة.