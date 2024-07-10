آخر تحديث بأسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في عدن وصنعاء

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الاربعاء بتاريخ 10/07/2024
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 537
شراء السعودي 140.10
بيع السعودي 140.40
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1875
بيع الدولار 1882
شراء السعودي 491
بيع السعودي 492