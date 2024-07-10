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آخر تحديث بأسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في عدن وصنعاء

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الاربعاء بتاريخ 10/07/2024

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                534

بيع الدولار                  537

شراء السعودي            140.10

بيع السعودي               140.40

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1875

بيع الدولار                  1882

شراء السعودي             491

بيع السعودي                492

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