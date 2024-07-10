ميتا تنحاز مجددا لإسرائيل وتحظر استخدام كلمة ''صhيوني'' مطار الملك خالد في الرياض يشهد حدث غير مسبوق منذ سنوات خلال 24ساعة.. بلاغ عن حادثة جنوبي المخا واسقاط طائرة في مناطق الحوثيين وهجوم جديد على 3 سفن ميسي يذهب بالأرجنتين الى نهائي كوبا أمريكا شركة متخصصة تكشف طريقة تجسس الحوثيين على هواتف القادة العسكريين وكيف يقع هؤلاء في الفخ غارة إسرائيل على دمشق قتلت مرافق حسن نصرالله مولود بالمغرب ومشاكس لإسرائيل يسعى ليصبح رئيس وزراء فرنسا.. من هو ؟ بلاغ عن تفحيرات جديدة على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوبي المخا الأول من نوعه لتعزيز فرص الحمل.. نجاح اختبار دواء جديد للخصوبة القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية
أعلنت شركة ميتا، الثلاثاء، أنها ستزيل من الآن فصاعداً أي منشور يتضمّن كلمة "صهيوني"، نتيجة لبحث أجرته قبل 5 أشهُر حول الطريقة التي يُستخدم بها هذا المصطلح على منصاتها.
وأوضحت الشركة أنه استناداً إلى أبحاثها وتحقيقاتها تبيّن أن استخدام هذا المصطلح على المنصات يتعلق بالإشارة إلى "الشعب اليهودي والإسرائيليين بما يتّصل بأنواع معيّنة من هجمات الكراهية".
وأكدت أنها من الآن فصاعداً ستزيل المحتويات التي "تستهدف الصهاينة بخطابات كراهية"، على حد تعبيرها.