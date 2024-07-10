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ميتا تنحاز مجددا لإسرائيل وتحظر استخدام كلمة ''صhيوني''

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أعلنت شركة ميتا، الثلاثاء، أنها ستزيل من الآن فصاعداً أي منشور يتضمّن كلمة "صهيوني"، نتيجة لبحث أجرته قبل 5 أشهُر حول الطريقة التي يُستخدم بها هذا المصطلح على منصاتها. 

وأوضحت الشركة أنه استناداً إلى أبحاثها وتحقيقاتها تبيّن أن استخدام هذا المصطلح على المنصات يتعلق بالإشارة إلى "الشعب اليهودي والإسرائيليين بما يتّصل بأنواع معيّنة من هجمات الكراهية". 

وأكدت أنها من الآن فصاعداً ستزيل المحتويات التي "تستهدف الصهاينة بخطابات كراهية"، على حد تعبيرها.

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