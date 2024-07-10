مطار الملك خالد في الرياض يشهد حدث غير مسبوق منذ سنوات

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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وصلت، إلى مطار الملك خالد في الرياض، اليوم الاريعاء، الرحلة الأولى للخطوط الجوية السورية؛ إيذاناً بعودة الطيران المنتظم من مطار دمشق الدولي إلى السعودية، بعد سنوات من التوقف.

وأقامت شركة مطارات الرياض، بهذه المناسبة، احتفالاً في مطار الملك خالد، بحضور أيمن سوسان سفير سوريا لدى السعودية، وعدد من المسؤولين السعوديين في مجال النقل الجوي.

وأكد سوسان أن هذا الحدث يمثل خبراً ساراً للسوريين والسعوديين على حد سواء؛ لأنه يسهّل التواصل بين البلدين ويجنب المواطنين معاناة السفر غير المباشر.

وأشار إلى أن عودة الطيران المنتظم بين سوريا والسعودية هي خطوة إضافية في مسيرة التطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين.