خلال 24ساعة.. بلاغ عن حادثة جنوبي المخا واسقاط طائرة في مناطق الحوثيين وهجوم جديد على 3 سفن

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الاربعاء، أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بُعد 40 ميلا بحريا جنوبي المخا.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن السلطات تحقق في الواقعة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الى ذلك أعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" أنها دمرت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها داخل اليمن.

وقالت في بيان نشرته على منصة "إكس" إن المسيرة الحوثية مثلت تهديدا وشيكا للقوات الأميركية ولقوات التحالف والسفن في المنطقة.

من جانبهم، أعلن الحوثيون استهداف 3 سفن في بحر العرب وخليج عدن، بينها سفينة أمريكية وأخرى "إسرائيلية"، وثالثة لم تحدد هويتها.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، أن جماعته استهدفت "سنتوسا"، التابعة لشركة "ميرسك" في بحر العرب بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنّحة.

وأضاف أنه تم أيضا "استهداف سفينة MSC Patnaree الإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيّرة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح".

وأشار إلى أن جماعته استهدفت السفينة "ماراثوبوليس" في بحر العرب، بعدد من الطائرات المسيّرة، بسبب انتهاكها حظر الوصول إلى موانئ "إسرائيل"، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة، دون ذكر الجهة المالكة للسفينة.

وفي وقت سابق امس الثلاثاء، قالت شركة ميرسك، إن سفينتها سنتوسا أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في أقصى شمال خليج عدن.

وأوضحت الشركة لوكالة رويترز، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف الطاقم أو أضرار في السفينة أو البضائع.

وقال متحدث باسم الشركة الدنمركية، إن السفينة كانت إحدى السفن التي ترفع العلم الأمريكي، دون مزيد من التفاصيل.