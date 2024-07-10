ميسي يذهب بالأرجنتين الى نهائي كوبا أمريكا

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قاد الارجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده الى نهائي بطولة كوبا امريكا لكرة القدم (كوبا امريكا 2024) بعد الفوز على كندا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما في إيست راذرفورد، نيوجيرسي في الولايات المتحدة ضمن الدور نصف النهائي.
وافتتح منتخب الارجنتين التسجيل عن طريق خوليان ألفاريس في الدقيقة 22، وعزز النجم ميسي النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 51 لتضرب بطلة العالم موعداً في نهائي، يوم الأحد، في ميامي، مع الفائز في المباراة التي تجمع، اليوم الاربعاء، الأوروغواي وكولومبيا.
وتقترب الأرجنتين أكثر من اللقب الثالث الكبير توالياً، بعد تتويجها بلقب كوبا أميركا في العام 2021 على حساب البرازيل، وتتويجها بكأس العالم في العام 2022 على حساب فرنسا بركلات الترجيح.