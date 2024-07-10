بلاغ عن تفحيرات جديدة على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوبي المخا

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوبي المخا .
وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الواقعة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت في مذكرة إرشادية أمس (الثلاثاء) أن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها على بعد نحو 180 ميلاً بحرياً (333 كيلومتراً) شرقي نشطون باليمن، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير