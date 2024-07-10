القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها داخل اليمن.
وقالت القيادة المركزية في بيان "خلال الـ 24 ساعة الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها داخل اليمن.
وأضاف البيان: "تقرر أن الطائرة المسيرة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".
وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء الثلاثاء تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفنا أمريكية وإسرائيلية في بحرالعرب وخليج عدن