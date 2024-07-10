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أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن خيبة أمله وحزنه من خروج منتخب بلاده من الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا على يد إسبانيا.
وودعت فرنسا البطولة القارية بخسارتها أمام إسبانيا مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 1-2 علما بأن مبابي كان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها راندال كولو مواني هدف "الديوك".
واكتفى مبابي بتسجيل هدف واحد فقط في "يورو 2024" من ركلة جزاء، وعانى من جراء ارتداء قناع على وجهه بعدما أصيب بكسر في الأنف خلال المباراة الافتتاحية أمام النمسا لكنه خاض مواجهة إسبانيا بدون قناع.
وقال مبابي بعد خسارة فرنسا أمام إسبانيا في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "في كرة القدم تكون جيدا أو غير جيد.. لم أكن جيدا (في كأس أوروبا)".
وأضاف اللاعب المنتقل حديثا لريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان: "لقد كانت بطولة اليورو فاشلة بالنسبة لي. أردت أن أكون بطلا لأوروبا".
وأتم: "سأذهب الآن في إجازة، وسأرتاح جيدا، وسيفيدني ذلك كثيرا، ثم سأستعد لأبدأ حياة جديدة (مع ريال مدريد).. هناك الكثير للقيام به".