حادثة اختطاف عشال.. اللجنة الامنية العليا تصدر قراراً بايقاف مسؤولاً أمنياً رفيعاً عن العمل وإحالته للتحقيق وتتخذ عدد من الاجراءات - بيان

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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وقفت اللجنة الأمنية العليا في اجتماع لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري في العاصمة المؤقتة عدن امام ملابسات ومستجدات حادثة اختطاف المقدم علي عشال والاجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لكشف الجناة وتحرير المختطف.

وادانت اللجنة الأمنية في بيان لها جريمة اختطاف المقدم عشال وقررت ما يلي: التعميم وضبط التالية اسماءهم:

- سميح عيدروس النورجي - تمام محمد غالب حسن "البطة" - بكيل مختار محمد سعد - محمود عثمان سعيد الهندي.

كما قررت اللجنة ايقاف يسران المقطري عن العمل وإحالته للتحقيق وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

وجددت اللجنة التأكيد على أن قطع الطرقات لا يفيد ولا يخدم القضية وعلى وزير الداخلية ومحافظ ابين رئيس اللجنة الامنية في المحافظة ومدير أمن أبين الجلوس مع المواطنين لتوضيح ذلك.

وأكدت اللجنة على توحيد جهود التشكيلات والأجهزة الامنية في عدن للوصول الى النتائج المرجوة بصورة سريعة.

وقررت اللجنة تسليم المشتبه بهم الى أمن عدن وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن عدن، وأمن ابين، والبحث الجنائي، والحزام الامني، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الارهاب.

كما قررت ضبط كل من يشتبه به في كل الجرائم والبحث عن الفارين من وجه العدالة، وان يتم مباشرة التحقيق من قبل النيابة العامة وفقا للقانون وحسب الاختصاص وسرعة استكمال الاجراءات والإحالة الى الجهات القضائية.

كما عبرت اللجنة عن شكرها للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها الاجهزة الامنية في عدن وابين للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.