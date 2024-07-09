البنك المركزي في عدن يصدر بياناً تحذيريا لكافة المؤسسات المالية الداخلية والخارجية

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حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، من التعاطي مع أي معلومات أو مراسلات صادرة عن الموقع الإلكتروني والحسابات التابعة لفرع البنك في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.
وذكر البنك في إشعار توضيحي صادر عنه لكافة الجهات والأطراف المعنية والمؤسسات المالية الداخلية والخارجية، بإن رابط الموقع الإلكتروني للبنك منذ نقل المقر الرئيسي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في العام 2016م هو ( https://cby-ye.com ) والذي يمثل المصدر الرسمي الوحيد المعتمد للبنك، منبهاً إلى أن الموقع الإلكتروني السابق مستولى عليه من قبل مليشيات الحوثي ولم يعد يرتبط بالبنك بأي شكل من الأشكال وأن ما يصدر عنه من أخبار ومعلومات أو منشورات لا تعد صحيحة أو رسمية .
وأضاف البنك "أن موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ ( www.sabanew.net ) يعد الموقع الإخباري الرسمي الذي يتم من خلاله الحصول على المعلومات والأخبار المتعلقة بالبنك والقطاع المالي والمصرفي اليمني وما يصدر عن البنك من قرارات أو تعليمات أو إجراءات وضوابط تنظيمية وأي تحديثات بشأنها"، مؤكداً أن هذه المواقع الإلكترونية هي المعبرة عن البنك المركزي الرسمي للجمهورية اليمنية المعترف به رسمياً .
وفيما يتعلق بعمليات التواصل والمراسلة الإلكترونية، اشار البنك إلى استعداده تلقي أي إستفسارات أو مراسلات على البريد الإلكتروني الرسمي: ( INFO@CBY-YE.COM )، مضيفاً أن وسيلة التواصل الرسمية مع البنك الخارجية تتم فقط عبر نظام الإتصالات المالية بين البنوك "سويفت" .