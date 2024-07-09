صنعاء.. جهاز المخابرات الحوثي يعتقل مسؤولاً في حكومة الانقلاب

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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اعتقلت مليشيات الحوثي الارهابية الثلاثاء 9 يوليو/ تموز 2024، مسؤولا رفيعا في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الحوثية بعد مداهمة منزله في العاصمة المحتلة صنعاء.



وأوضح مراسل وكالة شينخوا الصينية في اليمن فارس الحميري، نقلا عن مصادر مطلعة، في تغريدة له على حسابه بمنصه اكس رصدها محرر مأرب برس بإن جهاز المخابرات والأمن التابع لسلطة صنعاء اعتقل الدكتور أشرف زبارة، والذي يشغل منصب مدير صحة الأسرة بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب الحوثية عقب عملية مداهمة منزله في صنعاء.

وتابع قائلاً :الحوثيون يعتقلون مسؤولا صحيا في صنعاء..وفقا لمصادر مطلعة، فان الحوثيين اعتقلوا الدكتور أشرف زبارة، والذي يشغل منصب مدير صحة الأسرة بوزارة الصحة بحكومة الجماعة (غير معترف بها) عقب عملية مداهمة منزله في صنعاء..

زبارة كان قد عينه الحوثيون في 2016 تحت مسمى (المشرف المركزي لمنظمة الصحة العالمية بمحافظة صنعاء) كما عمل قبل ذلك موظفا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)".