مطلقة خليجية توجه لزوجها السابق رسالة إلكترونية تثير الجدل مصادر عسكرية لـ مارب برس : مواجهات ضارية بين قوات العمالقة والحوثيين جنوب مأرب الأمم المتحدة تعلن صدمتها من المليشيا وتعترف بعجزها عن الوصول لموظفيها المختطفين وتوجه دعوه للدول والكيانات المؤثرة على الحوثيين البنك المركزي بعدن يصدر تحذيرا عاجلا ويكشف عن وسيلة التواصل الرسمية مع البنوك الخارجية شاهد.. عرض مهيب لقوات الشرطة العسكرية بحضرموت تركيا تطلق أول قمر صناعي للإتصالات محلي الصنع مبلغ ضخم و خرافي.. وزير الرياضة السعودي يكشف تفاصيل مثيرة في صفقة محمد صلاح واتحاد جدة 4 دول عظمى تعلن توقيف بيع مواد لتصنيع الذخيرة لإسرائيل مقتدى الصدر يدعو إلى لعن بني أمية قاطبة..و يُشعل جدلا واسعا وعائض القرني يرد أول دولة غربية مشهورة تكسر الحصار وتصدّق على اتفاقية تجارة حرة مع السلطة الفلسطينية
أفادت مصادر عسكرية، الثلاثاء 9 يوليو/تموز 2024م، بتجدد المواجهات بين قوات العمالقة الجنوبية، ومسلحي جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الارهاب، في عزلة الجفرة بين مديريتي حريب والعبدية بمحافظة مأرب، (شمالي شرق اليمن).
وقالت المصادر لـ" مارب برس" إن مواجهات “عنيفة” دارت اليوم، بين قوات العمالقة ومسلحي الحوثي في عزلة الجفرة بين مديريتي حريب والعبدية جنوبي محافظة مأرب.
وأكدت أن المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي بقوات العمالقة "رشيد صالح لزرق الضالعي"، وسقوط عدد من مسلحي الحوثي بين قتيل وجريح.
واندلعت المواجهات، وفق المصادر، عقب عملية تسلل نفذها مسلحو الحوثي في الجفرة تمكنت قوات العمالقة من إفشالها عقب مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين انتهت بتراجع عناصر جماعة الحوثي وعودتهم إلى مواقع تمركزهم السابقة.
ومطلع الشهر الجاري، شنت جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، هجوماً مباغتاً على منطقة الجفرة في العبدية جنوبي مأرب، تمكنت خلاله من السيطرة على جبل العراش وموقعي الذراع والقرن، قبل أن تتمكن قوات العمالقة من استعادتها عقب معارك عنيفة استمرت يومين.
وحينها قالت قوات العمالقة، في بيان اطلع عليه “ مارب برس”، إنها خاضت “اشتباكات عنيفة” لصد “محاولة الحوثي الهجوم على “جبل عراش” في منطقة الجفرة، مبينة أن الحوثيين استخدموا في الهجوم “قذائف المدفعية والطيران المسير والأسلحة المتوسطة، ولكن قوات العمالقة تعاملت مع الهجوم الحوثي بحزم”.
ووفق البيان، “أجبرت قوات العمالقة الجنوبية مسلحي الحوثي على التراجع، بعد أن سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، وباءت محاولتها في التقدم بالفشل الذريع”.
وتقع عزلة الجفرة التي تقطنها قبيلة آل غانم، في منطقة خالية من التواجد العسكري، حيث تسيطر قوات العمالقة على الجبال المطلة والمحيطة بالجفرة من جهة مديرية حريب، فيما جماعة الحوثي تسيطر على الجبال المطلة على العزلة من جهة مديرية العبدية وتخلو قرى عزلة الجفرة من التواجد العسكري للطرفين.
وكانت قوات العمالقة بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية تمكنت في 26 يناير/كانون الثاني 2022، من تحرير عزلة الجفرة بمديرية العبدية عقب استكمالها تحرير مديريتي حريب جنوب مأرب وعين غرب شبوة، عقب معارك عنيفة خاضتها ضد جماعة الحوثي