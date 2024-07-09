البنك المركزي بعدن يصدر تحذيرا عاجلا ويكشف عن وسيلة التواصل الرسمية مع البنوك الخارجية

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 486

قال البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الثلاثاء 9 يوليو/ تموز 2024، إن وسيلة التواصل الرسمية مع البنوك الخارجية تتم فقط عبر نظام الاتصالات المالية بين البنوك (سويفت).

جاء ذلك في "إشعار توضيحي" نشره في موقعه الرسمي، حذر فيه من التعاطي مع أية معلومات أو مراسلات لا تبث من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به.

وأورد في توضيحه رابط موقعه الإلكتروني الرسمي والذي دشنه بعد نقل المقر الرئيسي من صنعاء إلى عدن في العام 2016، مشيراً إلى أنه المصدر الرسمي الوحيد والمعتمد للبنك.

كما أحال المهتمين إلى استقاء المعلومات والأخبار المتعلقة به والقطاع المالي والمصرفي اليمني إلى موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأشار أن كل ما يصدر عن البنك من قرارات أو تعليمات أو إجراءات وضوابط تنظيمية وأي تحديثات بشأنها تعد تلك المواقع الإلكترونية هي المعبرة عنه، كونه البنك المركزي الرسمي للجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً.

إلى ذلك خصص البنك لعمليات التواصل والمراسلات الإلكترونية بريده الإلكتروني الرسمي والذي أرفقه مع التوضيح.

ونوه إلى أن موقعه الإلكتروني السابق، تم الاستيلاء عليه من قبل جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب".

وقال "إنه لم يعد يرتبط به بأي شكل من الأشكال، لافتاً إلى أن ما "يصدر عن ذلك الموقع من أخبار ومعلومات ومنشورات لا تمت للبنك المركزي اليمني بأي صلة، ولا تعد معلومات صحيحة أو رسمية".