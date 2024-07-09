تكريم حافل لمكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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حاز مكتب شؤون حجاج اليمن، اليوم، على تكريمٍ حافلٍ خلال الحفل الختامي لنجاح موسم حج 1445هـ، الذي عقد بمكة المكرمة، بمشاركة أكثر من ستين مكتب وبعثة إسلامية.

وفي حفل التكريم أشاد فواز عبدالله دانش رئيس مجلس إدارة "ضيوف البيت" الجهة المتعهدة بخدمات الطوافة في المشاعر المقدسة بماقدمته وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية من صورة متميزة في خدمة حجاج بيت الله الحرام..مشيدًا بوقوف قيادة الوزارة ممثلة بمعالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن والدكتور مختار بن الخضر الرباش وكيل قطاع الحج والعمرة ونائب رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن على أدق تفاصيل الخدمات المقدمة لحجاج بلادنا، ومتابعتهم الحثيثة لكل مايمكن الحاج من أداء مناسكه بسهولة ويسر.

وأضاف فواز دانش " كلمة أقولها وأحاسب بها أمام الله ومن القلب إلى القلب، إن ماقام به ممثلو بعثة الحج اليمنية بدءًا بمعالي الوزير والوكيل وجميع طاقم مكتب شؤون حجاج اليمن هو أمرًا مميز بالنظر إلى ماقدموه من خدمات متميزة واختلاطهم مع حجاجهم ومعايشتهم أولًا بأول لكل مايحتاجه الحاج اليمني، حتى أننا لم نكاد نعرفهم في مخيمات المشاعر لاختلاطهم بالحجاج ".

وفي كلمته التي ألقاها بالنيابة عن بعثة الحج اليمنية، أشاد الدكتور مختار بن الخضر الهيثمي وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية في إنجاح الموسم، مثمنًا كل التعاون من جميع الجهات المعنية بتيسير الحج لضيوف الرحمن..لافتًا إلى التنسيق والتعاون في احتواء أزمة الحجاج العالقين بالأراضي المقدسة ومعالجة أوضاعهم وتوفير الخدمات لهم، بعد اختطاف المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا لطائراتهم.

وفي نهاية الحفل جرى توقيع اتفاقية بين مكتب شؤون حجاج اليمن وشركة ضيوف البيت للطوافة في ضوء اتفاقية الحج التي وقعها معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة بعد انتهاء الموسم الماضي.

حضر الحفل من الجانب اليمني، الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة عارف البركاني، ونائب القنصل العام لشؤون الحج والعمرة أحمد السعدي، ومدير عام التنظيم والحسابات بالقطاع عبد الجبار المزلم، ومدير إدارة التنسيق والمتابعة صالح العولقي، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد السياحي اليمني باسل الأصبحي وعبد المجيد العنقزي ممثل القطاع الخاص.