شاهد.. عرض مهيب لقوات الشرطة العسكرية بحضرموت

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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دشن رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية (حضرموت)، العميد طيار محمد عوض مصعب، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من العام التدريبي 2024م في الشرطة العسكرية التابع لقيادة المنطقة.

وفي كلمة ألقاها خلال التدشين، نقل رئيس العمليات تحيات قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، مؤكداً أهمية التدريب والتأهيل في رفع كفاءة منتسبي قوة الشرطة العسكرية، وصقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم على أداء مهامهم بكل كفاءة وفاعلية مشيداً بجهود منتسبي قوة الشرطة العسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة، وحماية المواطنين.

وشكر رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية جهود قيادة الشرطة العسكرية، مثمناً كل الجهود التى تبذلها الشرطة العسكرية في تنفيذ جميع المهام الموكله إليها.

من جانبه، أكد قائد الشرطة العسكرية العميد سالم أحمد باسلوم، أهمية تطوير القوات العسكرية وتحسين قدراتها للقيام بدورها بكفاءة وفعالية عاليتين.

وأكد أن الشرطة العسكرية في اتم الاستعداد وبمعنويات قتالية عالية للدفاع عن الوطن ومقدراته والمحافظة على مكتسباته.

وشهد حفل التدشين عرض عسكري مهيب قدمته قوة رمزية من الشرطة العسكرية.

وتأتي عملية تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي 2024 لقوة الشرطة العسكرية في إطار حرص قيادة المنطقة العسكرية الثانية على الارتقاء بمستوى أداء منتسبيها، وتعزيز قدراتهم على مواجهة مختلف التحديات والصعوبات والتغلب عليها.

وفي ختام التدشين قام رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية يرافقه قائد الشرطة العسكرية العميد باسلوم وقائد لواء الحرس الرئاسي العميد سالم القرزي ورئيس شعبة التدريب العميد ناصر الذيباني وأركان اللواء غالب لحمدي بالتفتيش على المعدات والآليات العسكرية.