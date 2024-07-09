تركيا تطلق أول قمر صناعي للإتصالات محلي الصنع

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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بعد مسيرة عمل استمرت 10 سنوات، اطلقت تركيا أول قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع.

واطلقت تركيا، اليوم الثلاثاء، من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، القمر الصناعي "تركسات A6" إلى الفضاء، بإطلاقه عبر صاروخ فالكون 9.

وذكرت وكالة الاناضول التركية، انه تم إرسال "تركسات A6"الذي طوره مهندسون أتراك، إلى الفضاء من "مجمع الإطلاق 40" بصاروخ فالكون 9 التابع لشركة Space X..مشيرة الى ان عملية الإطلاق تمت بعد تأخير لعدة مرات بسبب الظروف الجوية.

ومن المتوقع أن ينفصل القمر الصناعي تركسات 6A عن الصاروخ بعد حوالي نصف ساعة من لحظة الإطلاق، وأن يتم استقبال الإشارة الأولى بعد حوالي 70 دقيقة من انفصال القمر الصناعي عن الصاروخ.

ولفتت الوكالة، الى انه سيتم إجراء كافة اختبارات المدار والأنظمة الفرعية من خلال المحطات الأرضية، وسيبدأ القمر الصناعي رحلته الفضائية نحو مداره عند خط طول 42 درجة شرقًا.

ومع انتهاء الرحلة ووصول القمر الصناعي لمداره ستبدأ مرحلة الاختبارات المدارية التي تستمر لمدة شهر على الأقل لتستلم شركة تركسات التحكم بالقمر الصناعي لتكون جاهزة لأداء مهامها.

وسيعمل القمر عبر 20 جهاز إرسال واستقبال بنطاق ك-السفلي.