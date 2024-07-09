مبلغ ضخم و خرافي.. وزير الرياضة السعودي يكشف تفاصيل مثيرة في صفقة محمد صلاح واتحاد جدة

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_وكالات

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فسر وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أسباب عدم تعاقد نادي اتحاد جدة مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023.

وقال عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تصريحات تناقلها الإعلام السعودي: "جانا طلب من الاتحاد للتعاقد مع محمد صلاح، لكن بالطبع المبلغ كان خرافي ولإعارة لمدة موسم واحد".

وتابع: "محمد صلاح كان عقده ساري مع ليفربول، واستفسرنا من النادي الإنجليزي ولكن كان ردهم ما عندنا رغبة وأقفلنا الموضوع بشكل حاسم".

وكان نادي اتحاد جدة قد قدم عرضا رسميا للحصول على خدمات محمد صلاح، في الصيف الماضي، مقابل 200 مليون جنيه أسترليني، إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة بسبب تمسك ليفربول بالاعب المصري.

ومن المقرر، أن ينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول بنهاية الموسم المقبل، يونيو 2025 ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن من أجل تجديد عقده. وحول هذا الأمر، قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن ليفربول استقر على استمرار محمد صلاح وعدم رحيله من الفريق.

وأفادت بأن نجم منتخب مصر سيقضي عامه الأخير في "آنفيلد" ويخضع مستقبله لتدقيق مكثف بعد اهتمام المملكة العربية السعودية.

وشددت الصحيفة البريطانية، على أن ليفربول استبعد بيع صلاح هذا الصيف، بغض النظر عما إذا كان سيوقع عقدًا جديدًا أم لا.