فرنسا تشهد انقلابا مفاجئا في اسبوع مبلغ ضخم و خرافي.. وزير الرياضة السعودي يكشف تفاصيل مثيرة في صفقة محمد صلاح واتحاد جدة 4 دول عظمى تعلن توقيف بيع مواد لتصنيع الذخيرة لإسرائيل مقتدى الصدر يدعو إلى لعن بني أمية قاطبة..و يُشعل جدلا واسعا وعائض القرني يرد أول دولة غربية مشهورة تكسر الحصار وتصدّق على اتفاقية تجارة حرة مع السلطة الفلسطينية السعوديون يردون على تهديدات عبدالملك الحوثي الأخيرة.. ماذا قالوا؟ إلغاء نظام الأشواط الإضافية بالأدوار الحاسمة ببطولة أمم أوروبا إعلان هام حول مصير آلاف اليمنيين المقيمين في أمريكا المهددين بالترحيل إلى بلادهم الشرعية تحذر من مخطط حوثي إجرامي كبير تعتزم الجماعة تنفيذه خلال المرحلة القادمة عسل اليمن يفوز بثلاث جوائز بلاتينية وذهبيتين في مسابقة دولية
أثار رجل الدين العراقي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، جدلا واسعا بعد أن دعا أنصاره إلى "لعن بني أمية قاطبة" بمناسبة عاشوراء.
ونشر الصدر على صفحته الموثقة على "إكس"، تويتر سابقا، مجموعة من النصائح لما سماها بـ"المواكب والرواديد في عاشوراء الحسين عليه السلام أم أربعينيته".
وكتب الصدر في إحدى النصائح: "لعن قاتلي الحسين في المواكب ومن على المنابر، أعني بني أمية قاطبة ومن على شاكلتهم"، حسب قوله.
وأُطلق وسم "لعن الله بني أمية" على "إكس" ما أثار جدلا واسعا، ودفع الداعية السعودية عائض القرني للرد بالقول: "الرد على هذا الهاشتاق الطائفي، لعن الله بني أمية، بل رضي الله عنهم وأرضاهم".
وعدد القرني شخصيات إسلامية بارزة من بني أمية مثل عثمان بن عفان، وأشار إلى أن "الإسلام لم يعتز بعد الخلفاء الراشدين كعزته في عهد بني أمية رضي الله عنهم وأرضاهم"، وأردف: "ارجع إلى التاريخ غفر الله لنا ولكم ورحم الله بني أمية"، حسب قوله