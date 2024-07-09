السعوديون يردون على تهديدات عبدالملك الحوثي الأخيرة.. ماذا قالوا؟

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أثارت تصريحات زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي بخصوص استهداف المطارات والبنوك والموانئ السعودية غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وتحدث الحوثي في كلمة له بمناسبة العام الهجري الجديد، حول ما اسماها ''الخطة السعودية لنقل البنوك من صنعاء'' قائلا : "على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت على مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية"، حد قوله.

وأضاف: "عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ وإلأ سنقابل كل شيء بمثله: مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء".

وأردف الحوثي موجها حديثه للرياض: "ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا تحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة... ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان"، حد تعبيره.

ورصد مأرب برس عدد من ردود السعوديين في منصبة اكس على تهديدات الحوثي الأخيرة، يقول سلطان النفيعي: ''إلى الأفاك الأثيم مطية الفرس عبدالملك الحوثي، بعد أن تطاول بالكلام على السعودية العظمى:

السعوديون إذا غضبوا أوجعوا

ضربات جنودنا البواسل؛ قاسية، مؤلمة، موجعة''.

الدكتور صالح الحربي كتب :''الحوثي يهدد السعودية ، الحوثي يقاتل ويحاول ان يكون حواره مع المملكة ليقايضها من أجل ان يوقع على اتفاق السلام مع الحكومة اليمنية الشرعية ، السعودية تصر ان تكون وسيط وليس طرف في النزاع ، الحوثيين يرفضون التوقيع على خارطة الطريق للسلام في اليمن ، ويصرخون صرخة المستغيث من السقوط في الهاوية''.

اما حسين الغاوي فقال: ''ميليشيات الحوثي تردد الصرخة وترفع شعار :الموت لأمريكا، وتستخدم القطيع في السوشال ميديا، ولكن المعلومة التي لا يعلمها البعض ، أن محمد علي الحوثي و "جبريل" ابن عبدالملك الحوثي يحملان الجنسية الأمريكية، جبريل واخوانه يكملون دراستهم في الخارج والشعب بلا زلط ''.

كولومبوس (اسم مستعار) علق بالقول: ''عام 1934م.حينما دخل الجيش السعودي صعده وحاصر صنعاء وقع حاكم صنعاء معاهدة حماية مع بريطانيا والغرب. وفي 2017م. حين دخل الجيش السعودي صعده وحاصر الحديدة وصنعاء قام الحوثي باللطم وتدخل المبعوث الاممي وبريطانيا وامريكا ووقعوا اتفاقية.

واضح من هو العميل الذي يحميه الغرب''، وفق تعبيره.