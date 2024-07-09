فرنسا تشهد انقلابا مفاجئا في اسبوع مبلغ ضخم و خرافي.. وزير الرياضة السعودي يكشف تفاصيل مثيرة في صفقة محمد صلاح واتحاد جدة 4 دول عظمى تعلن توقيف بيع مواد لتصنيع الذخيرة لإسرائيل مقتدى الصدر يدعو إلى لعن بني أمية قاطبة..و يُشعل جدلا واسعا وعائض القرني يرد أول دولة غربية مشهورة تكسر الحصار وتصدّق على اتفاقية تجارة حرة مع السلطة الفلسطينية السعوديون يردون على تهديدات عبدالملك الحوثي الأخيرة.. ماذا قالوا؟ إلغاء نظام الأشواط الإضافية بالأدوار الحاسمة ببطولة أمم أوروبا إعلان هام حول مصير آلاف اليمنيين المقيمين في أمريكا المهددين بالترحيل إلى بلادهم الشرعية تحذر من مخطط حوثي إجرامي كبير تعتزم الجماعة تنفيذه خلال المرحلة القادمة عسل اليمن يفوز بثلاث جوائز بلاتينية وذهبيتين في مسابقة دولية
رحب مدرب منتخب الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فوينتي، ، بقرار إلغاء الوقت الإضافي في دوري ثمن وربع النهائي ببطولة كأس أمم أوروبا (يورو) في البطولات القادمة، رغم أن فريقه فاز على المنتخب الألماني في الدور ربع النهائي بعد خوض 30 دقيقة إضافية مقسمة على شوطين.
ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الفرنسي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء بالدور قبل النهائي بيورو 2024 المقامة في ألمانيا.
ويشعر دي لا فوينتي بأن فريقه لو لم يضطر إلى لعب 120 دقيقة أمام المنتخب الألماني يوم الجمعة لكان أكثر نشاطا في مباراة اليوم.
وأقيمت 4 مباريات بالدور ربع النهائي شهدت 3 منها الدخول في شوطين إضافيين، وانتهت اثنتان بركلات الترجيح وفوز فرنسا على البرتغال وإنجلترا على سويسرا.