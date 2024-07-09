إلغاء نظام الأشواط الإضافية بالأدوار الحاسمة ببطولة أمم أوروبا

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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رحب مدرب منتخب الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فوينتي، ، بقرار إلغاء الوقت الإضافي في دوري ثمن وربع النهائي ببطولة كأس أمم أوروبا (يورو) في البطولات القادمة، رغم أن فريقه فاز على المنتخب الألماني في الدور ربع النهائي بعد خوض 30 دقيقة إضافية مقسمة على شوطين.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الفرنسي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء بالدور قبل النهائي بيورو 2024 المقامة في ألمانيا.

ويشعر دي لا فوينتي بأن فريقه لو لم يضطر إلى لعب 120 دقيقة أمام المنتخب الألماني يوم الجمعة لكان أكثر نشاطا في مباراة اليوم.

وأقيمت 4 مباريات بالدور ربع النهائي شهدت 3 منها الدخول في شوطين إضافيين، وانتهت اثنتان بركلات الترجيح وفوز فرنسا على البرتغال وإنجلترا على سويسرا.