الشرعية تحذر من مخطط حوثي إجرامي كبير تعتزم الجماعة تنفيذه خلال المرحلة القادمة

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حذرت الحكومة اليمنية من مخطط وصفته بالإرهابي والإجرامي الكبير تعتزم ميليشيا الحوثي تنفيذه خلال المرحلة القادمة.
المخطط يتضمن اعتقال مئات الموظفين والعاملين المحليين في عدد من السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، وقد يمتد ليشمل موظفين أجانب ما زالوا متواجدين في مناطق سيطرتها.
واستغربت الحكومة على لسان وزير الإعلام من حالة الصمت المطبق من الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، والمنظمات الدولية، ازاء حملات الخطف والاحتجاز القسري المتواصلة والمتصاعدة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه موظفيها.
واستغرب الارياني ايضا التجاهل ازاء اعلان الميليشيا مهلة شهر لكل من عملوا مع تلك المنظمات خلال الفترات الماضية لتسليم أنفسهم.