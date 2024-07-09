هيئة بريطانية: تقرير عن واقعة على بعد 180 ميلاً بحرياً شرقي نشطون

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ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية،اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقريراً عن واقعة على بعد 180 ميلاً بحرياً شرقي نشطون باليمن.
ولم توضح الهيئة طبيعة الواقعة.
هذا وتطلق جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن طائرات مسيّرة وصواريخ على سفن تجارية منذ 19 نوفمبر الماضي