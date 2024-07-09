أرامكو السعودية تعتزم إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" ، عن عزمها إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي، ذات أولوية وغير مضمونة بأصول.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين على "تداول"، أنه سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، مشيرةً إلى أن السندات ستشكل التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من المصدر.

وأضافت الشركة أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وقالت الشركة إنها عيّنت إتش إس بي سي، والأهلي المالية، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي بي مورجان، وسيتي، ومورغان ستانلي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين الرئيسيين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتبارًا من 9 يوليو 2024، واس ام بي سي نيكو، وأم يو إف جيه، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، والعربي المالية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ابو ظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصين، وجي آي بي كابيتال، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوھو، وناتيكسيس بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين غير الفعالين.

وأضافت أرامكو أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144 -أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

وتابعت: سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange). كما أوضحت أن طرح هذه السندات سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول