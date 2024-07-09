أنفاق غزة بحالة جيدة بعد 9 أشهر من الحرب! قناة إسرائيلية تكشف التفاصيل

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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بعد تسعة أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كشف جيش الاحتلال أن أنفاق المقاومة التي تعد السلاح الإستراتيجي لها في صد الاجتياح البري للقطاع لا تزال في حالة جيدة، بحسب ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية في تقرير لها نشرته الاثنين 8 يوليو/ تموز 2024.

ويعتبر هذا الإعلان بمثابة فشل لعمليات الاحتلال في قطاع غزة المستمرة منذ أشهر، فرغم دخوله لمعظم المناطق في قطاع غزة، إلا أنه يظل عاجزًا عن تفكيك شبكة الأنفاق العنكبوتية للمقاومة، وهو ما دفع القناة الإسرائيلية لوصف التقييم بأنه "مثير للقلق".

وبحسب تقديرات جيش الاحتلال، فإن أنفاق حماس ذات جودة عالية في المخيمات الوسطى للقطاع، ومعظم مدينة رفح ومنطقة الشجاعية، كما كشف الجيش أن المقاومة تمكنت من ترميم العديد من الأنفاق المتضررة في مدينة خانيونس.

كما أضاف الجيش أن المقاومة قامت بترميم مصانع الخرسانة بما في ذلك المواد اللازمة لبناء الأنفاق.

أما في مدينة رفح الحدودية مع مصر، فإن جيش الاحتلال أكد أن الأنفاق ذات جودة عالية وتسمح للمقاومة بالاقتراب من السياج، كما أكد الجيش أن الأنفاق في مدينة غزة ذات جودة متوسطة إلى عالية بشكل يسمح بالاقتراب من السياج، كما يسمح بعضها بالقدرة على الإغارة فوق الأرض وتحتها.

وترى القناة الإسرائيلية أن هذا التقييم يعني أنه إذا توقفت الحرب الآن، فإن حماس لا تزال لديها القدرة على تنظيم هجمات بالقرب من الحدود وربما أبعد منها، وإن لم تكن بنفس قوة عملية طوفان الأقصى التي نُفذت يوم السابع من أكتوبر 2023.

وما يؤكد هذه التقييمات، قامت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، بنشر العديد من الفيديوهات خلال الأشهر القليلة الماضية، تُظهر فيه العديد من المقاتلين وهم يسيرون في الأنفاق.

وكان تقرير للقناة 12 الإسرائيلية قد ذكر أن الأنفاق الاستراتيجية أسفل قطاع غزة مدينة حقيقية، فهي متوغلة في العمق، ومجهزة للبقاء لفترات طويلة تحت الأرض. وهي بمثابة مراكز قيادة، وتوفر أماكن للاختباء من قوات الجيش الإسرائيلي، ويمكن استخدامها أيضاً لاحتجاز الرهائن.

رغم معرفة إسرائيل بهذه الأنفاق منذ سنوات، لم تتقدم بشكل ملحوظ في تطوير نظرية حربية لقتال الأنفاق، وكان التدريب على حرب الأنفاق مقتصرًا على وحدات متخصصة في الجيش الإسرائيلي، ولم تكن إسرائيل على علم ببعض التطورات التي أدخلتها حماس على أنفاقها، مثل أبواب الدفع، التي لم تكن مستعدة لها بإجراءات مضادة متقدمة.

واستعرض التقرير الذي بثته القناة الإسرائيلية، مراحل تطور بناء الأنفاق في قطاع غزة، والتي بدأت قبل 25 عامًا.

أما عن طول هذه الشبكة، فتشير وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك تقديرات أمنية تشير إلى أن طول شبكة الأنفاق الإجمالي بقطاع غزة، قد يصل إلى أكثر من 700 كيلومتر.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم إن "الطول الإجمالي لشبكة أنفاق حماس في قطاع غزة يتراوح ما بين 560 و725 كيلومترًا"، وأضاف المسؤولون أن "التقدير السابق في إسرائيل كان أن شبكة الأنفاق تمتد لحوالي 400 كيلومتر