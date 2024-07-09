أنفاق غزة بحالة جيدة بعد 9 أشهر من الحرب! قناة إسرائيلية تكشف التفاصيل شهداء وجرحى جرّاء هجمات إسرائيلية عنيفة على مدينة غزة ورفح ودير البلح مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 والقنوات الناقلة مليشيا الحوثي تختطف ثلاث فنانات على خلفية إحيائهن أحد الأعراس مجلس الأمن يصوّت بالإجماع على مشروع قرار بشأن اليمن ..أكد فيه على التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته استنفار لقوات الشرعية بمختلف تشكيلاتها والفريق بن عزيز يؤكد:اليمن سيتحرر من أدران الكهنوت والاستعمار الحوثي الخارجية الإيرانية تكشف عن مفاوضات سرية مع أمريكا بوساطة عمانية .. تفاصيلها في الوقت المناسب اتساع ثورة المقاومة والموجهه.. مارب برس يرصد ابرز عمليات المواجهه ضد الحوثيين في مناطق سيطرتهم .. مقتل وأصابة 28 حوثياً بينهم قيادات توجيهات ملكية بمنح «الجنسية السعودية» لعدد من العلماء والباحثين والمبتكرين في عدة مجالات تركيا تغزو العالم بساراتها الفارهه وتتسجل صادرات بأكثر من 17 مليار دولار
نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن شهود عيان، قولهم إن عدداً من الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون جرّاء غارات إسرائيلية على دير البلح بوسط قطاع غزة، فيما أشارت إلى أن قصفاً مدفعياً استهدف مناطق غرب مدينة رفح، بينما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي ومدرسة بالنصيرات لهجمات "عنيفة".
وذكرت وكالة "وفا"، نقلاً عن مصادر طبية في المستشفى المعمداني، أن الجيش الإسرائيلي أجبر الطواقم الطبية على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من مسيرات.
وقالت المصادر إن النازحين في المستشفى وجميع المرضى أجبروا على المغادرة مما عرضهم إلى "خطر جسيم"