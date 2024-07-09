شهداء وجرحى جرّاء هجمات إسرائيلية عنيفة على مدينة غزة ورفح ودير البلح

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن شهود عيان، قولهم إن عدداً من الأشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون جرّاء غارات إسرائيلية على دير البلح بوسط قطاع غزة، فيما أشارت إلى أن قصفاً مدفعياً استهدف مناطق غرب مدينة رفح، بينما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي ومدرسة بالنصيرات لهجمات "عنيفة".

وذكرت وكالة "وفا"، نقلاً عن مصادر طبية في المستشفى المعمداني، أن الجيش الإسرائيلي أجبر الطواقم الطبية على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من مسيرات.

وقالت المصادر إن النازحين في المستشفى وجميع المرضى أجبروا على المغادرة مما عرضهم إلى "خطر جسيم"