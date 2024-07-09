أنفاق غزة بحالة جيدة بعد 9 أشهر من الحرب! قناة إسرائيلية تكشف التفاصيل شهداء وجرحى جرّاء هجمات إسرائيلية عنيفة على مدينة غزة ورفح ودير البلح مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 والقنوات الناقلة مليشيا الحوثي تختطف ثلاث فنانات على خلفية إحيائهن أحد الأعراس مجلس الأمن يصوّت بالإجماع على مشروع قرار بشأن اليمن ..أكد فيه على التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته استنفار لقوات الشرعية بمختلف تشكيلاتها والفريق بن عزيز يؤكد:اليمن سيتحرر من أدران الكهنوت والاستعمار الحوثي الخارجية الإيرانية تكشف عن مفاوضات سرية مع أمريكا بوساطة عمانية .. تفاصيلها في الوقت المناسب اتساع ثورة المقاومة والموجهه.. مارب برس يرصد ابرز عمليات المواجهه ضد الحوثيين في مناطق سيطرتهم .. مقتل وأصابة 28 حوثياً بينهم قيادات توجيهات ملكية بمنح «الجنسية السعودية» لعدد من العلماء والباحثين والمبتكرين في عدة مجالات تركيا تغزو العالم بساراتها الفارهه وتتسجل صادرات بأكثر من 17 مليار دولار
تُقام اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 مباراتين هامتين للغاية في مختلف ملاعب العالم بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا «يورو 2024» إلى جانب مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوربا أمريكا. ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» إسبانيا X فرنسا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا الأرجنتين X كندا – الساعة 3 صباحا على قناة L'Equipe TV