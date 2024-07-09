الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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تُقام اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 مباراتين هامتين للغاية في مختلف ملاعب العالم بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا «يورو 2024» إلى جانب مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوربا أمريكا. ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» إسبانيا X فرنسا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا الأرجنتين X كندا – الساعة 3 صباحا على قناة L'Equipe TV