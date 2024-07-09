مليشيا الحوثي تختطف ثلاث فنانات على خلفية إحيائهن أحد الأعراس

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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اختطفت مليشيا الحوثي ثلاث فتيات في محافظة عمران، شمال صنعاء، على خلفية إحيائهن أحد الأعراس في محافظة عمران شمال صنعاء.



وبحسب مصادر إعلامية يمنية فإن طاقماً حوثياً اعترض الفتيات الثلاث أثناء عودتهن إلى صنعاء.

وأفادت المصادر بأن الفتيات شاركن في العرس مع والدتهن وأثناء عودتهن إلى صنعاء اعترض طريقهن الحوثيون واختطفوهن إلى جهة مجهولة، مبينة أن الفتيات عملن تعهدا خطيا بعدم الغناء مرة أخرى في عمران، لكن المليشيا أصرت على خطفهن.

وتواصل المليشيا الحوثية معاقبتها للشعب اليمني وتمنع الفنانين من الغناء وتشن حملات على الأسواق والمحلات التجارية لملاحقة النساء، كما تختطف العديد من العاملين في المنظمات الأممية.