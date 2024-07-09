استنفار لقوات الشرعية بمختلف تشكيلاتها والفريق بن عزيز يؤكد:اليمن سيتحرر من أدران الكهنوت والاستعمار الحوثي

الثلاثاء 09 يوليو-تموز 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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وجه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز اليوم ، الإثنين،القوات المسلحة بمختلف تكويناتها وتشكيلاتها بالحفاظ على اليقظة والجهوزية لتنفيذ المهام الموكلة بكل كفاءة واقتدار، والتعامل الحازم مع أية محاولات يائسة لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتصدي لأعمالها العدائية.



جاء ذلك خلال حضوره، فعالية تدشين الدورات التوعوية التي تقيمها دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة.



وأكد بن عزيز، أن القوات المسلحة اليمنية ماضية في أداء واجباتها المقدسة بكل جلادة وتجرد تحت راية الجمهورية اليمنية والثوابت الوطنية وأوامر وتعليمات القيادة الشرعية.



وأوضح بن عزيز، أن القوات المسلحة أكثر كفاءة وجاهزية، وقادرة بفضل وحدتها وتماسكها وإخلاص منتسبيها على تجاوز التحديات والمخاطر والمضي لفرض خيار السلام الدائم في اليمن المستند للمرجعيات الثابتة، بما يحفظ لليمنيين مكاسبهم وكرامتهم وعزتهم.



وقال إن "النصر سيكون للشعب اليمني ومشروعه الجمهوري ولأهداف ومبادئ 26سبتمبر و14أكتوبر، وأن اليمن سيستعيد دولته واستقراره وأمنه وسيادته وسعادته، ويتحرر من أدران الكهنوت والاستعمار ومشاريع الموت والإرهاب والخراب، فالنصر لأصحاب الأرض والحق والقضية العادلة".





وحث رئيس الأركان على تعزيز الصبر والعزيمة واستشعار المسئولية الملقاة على عاتق الجميع، والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنشودة التي يتطلع إليها الشعب اليمني وضحى من أجلها آلاف القادة والأبطال بأرواحهم ودمائهم الزكية.



وأكد أن سيول الدماء الطاهرة التي سكبها الأحرار سوف تثمر نصرا وعزا لليمن ولجميع اليمنيين الذين يكتوون بويلات الحرب التي فرضتها مليشيا التمرد والعمالة التي تتوهم عبثا في تحويل اليمن إلى مستعمرة لفارس.



وأضاف أن الشعب اليمني يثق بجيشه ومقاومته ويعي جيدا بحجم التضحيات وصدق الغايات، وهو يضع كل أمله في قيادته الشرعية وقواته الباسلة للانتصار لحريته وكرامته، وتحريره من جرائم وانتهاكات تنظيم جماعة الحوثي وأعمالها الإرهابية وما تقوم به من قمع ووحشية مفرطة بحق اليمنيين.



وثمن رئيس الأركان دعم المملكة العربية السعودية ومواقفها إلى جانب الشعب اليمني، وجهود قيادة القوات المشتركة لقوات تحالف دعم الشرعية لدعم وإسناد القوات المسلحة اليمنية.