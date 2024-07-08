الخارجية الإيرانية تكشف عن مفاوضات سرية مع أمريكا بوساطة عمانية .. تفاصيلها في الوقت المناسب

الإثنين 08 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تحدثت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين 8 يوليو/تموز 2024، عن مفاوضات غير مباشرة تجري حاليًا بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية، مشيرة إلى أنه “سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عقده متحدث الخارجية الإيرانية “ناصر كنعاني”، الاثنين، بمقر الوزارة في طهران، لـ“تقييم أجندة السياسة الخارجية لبلاده والتطورات الإقليمية”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وقدَّم “كنعاني”، تهانيه إلى مسعود بزشكيان، الذي انتخب رئيسا تاسعا لجمهورية إيران، وقال إن “وزارة الخارجية ستستخدم كل طاقتها لمساعدة الرئيس المنتخب وتحقيق المصالح الوطنية".

وتحدث “كنعاني”، خلال المؤتمر عن عملية التفاوض التي تتوسط فيها مسقط بين إيران وأمريكا بشأن التطورات الإقليمية والقضايا النووية.

وقال المسؤول الإيراني إن “القنوات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة مفتوحة”، مضيفًا “أجرت قنواتنا الدبلوماسية محادثات غير مباشرة عبر وسائل مختلفة”.

أضاف “نستخدم كل قدراتنا الدبلوماسية لحماية حقوق الشعب الإيراني، وسنعلن التفاصيل في الوقت المناسب”.

الأربعاء 29 مايو/ أيار 2024، قال نائب وزير الخارجية الإيراني “علي باقري”، إن التواصل بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية “مستمر”، بحسب ما نقلته وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال “باقري” في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماع الحكومة: “لدينا تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية كما في السابق، ولم يحدث أي انقطاع في هذا الاتجاه”. مضيفًا أن الجهود متواصلة من أجل نقل الأموال المحجوزة في الخارج في إطار العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

والأحد 19 مايو/ أيار 2014، أقر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، “أمير سعيد إيرواني”، بإجراء “محادثات غير مباشرة“ بين بلاده وواشنطن في سلطنة عمان.

وقال “إيرواني”، في تصريح للصحفيين، إن “هذه المفاوضات عملية مستمرة". مضيفًا أن “المفاوضات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة”، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنك الروسية عن وكالة أنباء “مهر” الإيرانية.

والسبت الماضي، فاز الإصلاحي “مسعود بزشكيان” بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الإيرانية بعد أن حصد 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات بنسبة 53.6% من أصوات الناخبين، وفق وسائل إعلام إيرانية.

ويرى “بزشكيان” بأهمية تحسين العلاقات بين إيران والدول الغربية وعلى رأسها أمريكا من أجل حل المشاكل الداخلية لبلاده، معلنًا أنه سيضع إحياء الاتفاق النووي في أعلى سلم أولويات حكومته.