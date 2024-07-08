تركيا تغزو العالم بساراتها الفارهه وتتسجل صادرات بأكثر من 17 مليار دولار

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سجل قطاع صناعة السيارات التركية، صادرات بنحو 17 مليارا و701 مليون و161 ألف دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأظهرت معطيات اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، استحوذت على 52.78 بالمئة من صادرات قطاع صناعة السيارات التركية.
وتصدرت ألمانيا القائمة بمليارين و435 مليونا و115 ألف دولار، تلتها فرنسا بملياري و72 مليونا و401 ألف دولار.
وجاءت بريطانيا بالمركز الثالث بمليار و939 مليونا و455 ألف دولار، ثم إيطاليا بمليار و663 مليونا و721 ألف دولار، تبعتها إسبانيا بمليار و232 مليونا و648 ألف دولار.