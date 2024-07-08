رئيس البرلمان التركي يلتقي ممثلي الجاليات الإسلامية بواشنطن

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التقى رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الاثنين، بقادة الجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفاد مراسل الأناضول أن قورتولموش التقى ممثلي الجاليات الإسلامية في المركز الإسلامي الأمريكي في واشنطن على هامش قمة رؤساء برلمانات حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وحضر اللقاء إلى جانب قورتولموش، سفير أنقرة لدى واشنطن سادات أونال، والنائبان جنيد يوكسل، وأحمد بيوك غوموش.
ووصل رئيس البرلمان التركي الأحد، إلى الولايات المتحدة لحضور قمة رؤساء برلمانات حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ومن المنتظر أن يوجه قورتولموش في كلمة يلقيها أمام المشاركين بالقمة، رسائل بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية