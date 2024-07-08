دولة خليجية تعلن تمديد مدة سريان جواز سفرها من 5 إلى 10 سنوات

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الامارات رسمياً تمديد مدة سريان جواز السفر الإماراتي من 5 إلى 10 سنوات لمن هم في سن 21 سنة فما فوق اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 08 يوليو 2024 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الإماراتي وتعديلات اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجواز السفر.