دولة خليجية تعلن تمديد مدة سريان جواز سفرها من 5 إلى 10 سنوات

الإثنين 08 يوليو-تموز 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الامارات رسمياً تمديد مدة سريان جواز السفر الإماراتي من 5 إلى 10 سنوات لمن هم في سن 21 سنة فما فوق اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 08 يوليو 2024 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الإماراتي وتعديلات اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجواز السفر.