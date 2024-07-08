توكل كرمان: مجازر غزة وصمودها أسقطت اليمين المتطرف في أوروبا

الإثنين 08 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن مجازر غزة وصمودها أسقطت اليمين المتطرف الأوروبي.

وأشارت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أنه بعد بريطانيا، أسفرت الانتخابات الفرنسية عن سقوط مدوي آخر لليمين المتطرف في أوروبا.

وأوردت توكل كرمان تصريحات لرئيسة الكتلة النيابية لحزب فرنسا الأبية اليساري قالت فيها إنه سيعترفون بدولة فلسطين خلال الأسبوعين المقبلين، وعلقت على ذلك بالقول: ببساطة ... مجازر غزة وصمودها تسقط اليمين المتطرف الأوروبي.