من العاصمة عدن.. رسائل عسكرية لوزير الدفاع محسن الداعري وتدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي 2024

الإثنين 08 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

عدد القراءات 200

أشاد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري بأبطال القوات المسلحة المرابطين في مختلف جبهات القتال لمواجهة مليشيا الغدر والكهنوت الحوثية، منوها بالتضحيات الجسيمة لشهداء وجرحى القوات المسلحة التي قدمت في كافة ميادين الكرامة والمجد.

ودشن الوزير الداعري اليوم الاثنين المرحلة الثانية من العام التدريبي 2024 في الكلية الحربية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وبحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن احمد البصر ومساعد وزير الدفاع اللواء الركن صالح حسن، هنأ وزير الدفاع منتسبي الكلية الحربية والقوات المسلحة عموما بالعام الهجري الجديد ١٤٤٦ ناقلا لهم تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس.

واكد الفريق الداعري ان منتسبي الكلية الحربية احد عوامل نهضة القوات المسلحة والرهان المستقبلي عليهم في نقل الوحدات العسكرية الى اعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، لافتا إلى أن تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي يعني الانطلاق بنشاط جديد ومعنوية عالية الى مستويات أرقى من التدريب والتأهيل باعتبار الكلية الحربية هي المثل الأعلى في الانضباط والالتزام والتدريب والتعليم.

ونوه الوزير الداعري على ضرورة فهم القوانين والأنظمة العسكرية وتطبيقها فعليا على الواقع داخل الكلية ثم نقلها الى الوحدات العسكرية، مشددا على تحصين منتسبي القوات المسلحة من الشائعات التي تحاول استهداف المؤسسة العسكرية والنيل منها.

وقال وزير الدفاع "لسنا ضد السلام لكن الحرب إذا فرضت علينا فنحن لها" .

وأضاف "إننا مع السلام العادل الضامن لانهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وردع الظلم والصلف الحوثي وعدوانه على الشعب اليمني".

من جهته تحدث نائب مدير الكلية الحربية العميد الركن احمد الصوفي عن الجهود المبذولة في عملية التأهيل والتدريب في الكلية مؤكدا ان هذا التأهيل يمثل عنوانا رئيسيا لبناء الجيش على درجة عالية من الكفاءة لحماية الوطن وأمنه واستقراره، متعهدا للقيادة العسكرية بتنفيذ كافة الخطط والبرامج لتأهيل الطلبة الدارسين وصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم.

وفي ختام التدشين طاف وزير الدفاع بحضور عدد من رؤساء الهيئات ومدير الكلية ومدراء الدوائر وقائد الشرطة العسكرية بأجنحة الكلية المختلفة للاطلاع على خطط وبرامج المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي والمعنوي 2024.