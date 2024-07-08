جمارك دولة أوروبية تضبط في أحد مطاراتها كميات كبيرة من القات كانت قادمة من إسرائيل وتعتقل المهربين

الإثنين 08 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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نجحت أجهزة الأمن النمساوية في ضبط 120 كيلو جرامًا من مادة القات في مطار فيينا الدولي، حيث عثر مسؤولون من الجمارك والشرطة على مادة القات التي صنفوها انها مواد مخدرة كانت موزعة على ستة حقائب من أمتعة الترانزيت القادمة من تل أبيب، حسبما أعلنت وزارة المالية النمساوية.

وبحسب وكاله الانباء النمساوية " تابعها موقع مارب برس " فقد تم القبض على اصحاب الحقائب وهم ثلاثه رجال تتراوح اعمارهم بين 19 و30 و 34 عاما عند بوابه المغادره وكان اثنان من الرجال متجهين الى فرانكفورت بينهما كان الثالث متجها الى باريس.