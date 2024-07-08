الأرجنتين وكندا وجها لوجه مجددا في نصف نهائي كوبا أمريكا

الإثنين 08 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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يلتقي منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) مع نظيره الكندي، غدا الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الامريكية.

واحتاج كلا المنتخبين إلى ركلات الترجيح للصعود للمربع الذهبي في البطولة، حيث اجتاز منتخب الأرجنتين عقبة منتخب الإكوادور من خلالها، عقب تعادلهما 1 - 1 في الوقت الأصلي بدور الثمانية، وهو ما ينطبق أيضا بالضبط على منتخب كندا، الذي أوقف مسيرة منتخب فنزويلا، بعدما انتصر عليه بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1 أيضا.

ويستعد منتخب الأرجنتين للظهور في نصف نهائي كوبا أمريكا للنسخة الخامسة على التوالي، علما بأنه تأهل إلى المباراة النهائية 7 مرات في محاولاته الثمانية الأخيرة بالمربع الذهبي، وتعود المرة الوحيدة التي عجز خلالها عن حسم مباراته في الدور نصف النهائي لصالحه خلال تلك السلسلة إلى نسخة عام 2019 بالبرازيل، عندما خسر صفر - 2 أمام أصحاب الأرض.

وبعد غيابه عن المباراة الأخيرة في دور المجموعات بسبب الإصابة، عاد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، لتشكيلة الفريق أمام الإكوادور، ورغم إهداره لركلة ترجيح بالمباراة، فإن إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أبطال العالم، تصدى لركلتي ترجيح مما سمح لأوتاميندي بتسجيل هدف التأهل للمربع الذهبي.