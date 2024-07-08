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الدولار في عدن يصل لسعر صرف غير مسبوق.. ''الأسعار هذه اللحظة''

الإثنين 08 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الاثنين بتاريخ 08/07/2024..

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1875

بيع الدولار                 1882

شراء السعودي             491

بيع السعودي               492

 

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار               534

بيع الدولار                 537

شراء السعودي           140.10

بيع السعودي               140.40

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