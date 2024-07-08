الدولار في عدن يصل لسعر صرف غير مسبوق.. ''الأسعار هذه اللحظة''

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الاثنين بتاريخ 08/07/2024..
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1875
بيع الدولار 1882
شراء السعودي 491
بيع السعودي 492
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 537
شراء السعودي 140.10
بيع السعودي 140.40