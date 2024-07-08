فرنسا.. اليسار يتقدم على اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية شاهد.. ابو عبيدة يتوعد إسرائيل ويكشف عن تجنيد آلاف المقاتلين الجدد مكتب المبعوث الأممي يبشر بشأن محمد قحطان ويكشف ما اتفق عليه طرفا مفاوضات مسقط اليمن والتعاون الاسلامي تدينان بشدة الهجوم الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بغزة بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو ..تفاصيل مويرة و تنشر لأول مرة اشتعال حرب طاحنة وشرسة وإطلاق نار كثيف.. الدبابات الإسرائيلية تقتحم مدينة غزة الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيرات تابعة للحوثيين فوق خليج عدن بالأسماء… السعودية تمنح الجنسية لمجموعة من الرياضيين قبيل الانسحاب الكامل.. الجيش الأمريكي يخلي القاعدة الجوية 101 موجة حر تتجاوز 50 درجة تضرب 3 دول عربية خلال أيام
أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا، حتى مساء الأحد، تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية، متقدماً على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الذي حل بالمرتبة الثانية، ثم اليمين المتطرف ثالثاً، لكن دون أن تحصل كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على ما بين 172 إلى 215 مقعداً ومعسكر ماكرون على ما بين 150 و180 مقعداً، وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، بين 115 و155 مقعداً.
وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي، جان لوك ميلانشون، أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة، متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا، التي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم".
وبهذه النتيجة لم يحصل تحالف اليسار على الأغلبية المطلقة المحددة ب 289 نائبا من أصل 577.
وأعلن رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال، أنه سيقدم استقالته، اليوم الاثنين.