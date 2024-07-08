فرنسا.. اليسار يتقدم على اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية

الإثنين 08 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا، حتى مساء الأحد، تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية، متقدماً على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الذي حل بالمرتبة الثانية، ثم اليمين المتطرف ثالثاً، لكن دون أن تحصل كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على ما بين 172 إلى 215 مقعداً ومعسكر ماكرون على ما بين 150 و180 مقعداً، وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، بين 115 و155 مقعداً.

وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي، جان لوك ميلانشون، أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة، متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا، التي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم".

وبهذه النتيجة لم يحصل تحالف اليسار على الأغلبية المطلقة المحددة ب 289 نائبا من أصل 577.

وأعلن رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال، أنه سيقدم استقالته، اليوم الاثنين.