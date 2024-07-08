فرنسا.. اليسار يتقدم على اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية شاهد.. ابو عبيدة يتوعد إسرائيل ويكشف عن تجنيد آلاف المقاتلين الجدد مكتب المبعوث الأممي يبشر بشأن محمد قحطان ويكشف ما اتفق عليه طرفا مفاوضات مسقط اليمن والتعاون الاسلامي تدينان بشدة الهجوم الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بغزة بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو ..تفاصيل مويرة و تنشر لأول مرة اشتعال حرب طاحنة وشرسة وإطلاق نار كثيف.. الدبابات الإسرائيلية تقتحم مدينة غزة الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيرات تابعة للحوثيين فوق خليج عدن بالأسماء… السعودية تمنح الجنسية لمجموعة من الرياضيين قبيل الانسحاب الكامل.. الجيش الأمريكي يخلي القاعدة الجوية 101 موجة حر تتجاوز 50 درجة تضرب 3 دول عربية خلال أيام
كشف المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عن تجنيد آلاف المقاتلين الجدد في صفوف الكتائب خلال الحرب، وتأهيل بعض المقدرات وتجهيز الكمائن وتصنيع العبوات والقذائف وإعادة تدوير مخلفات الاحتلال.
وقال أبو عبيدة، في كلمة مصورة امس الاحد بمناسبة مرور 9 أشهر على بدء الحرب، إن قدرات الكتائب البشرية بخير، رغم عدم تلقيها أي دعم خارجي، متوعداً جنود الاحتلال الموجودين في "محور نتساريم" بالموت والرعب.
وأضاف أبو عبيدة أن ما جرى الكشف عنه من وثائق استخبارية من فشل الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هو نزر يسير مما ستكشف عنه الكتائب في وقت لاحق.