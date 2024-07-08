شاهد.. ابو عبيدة يتوعد إسرائيل ويكشف عن تجنيد آلاف المقاتلين الجدد

الإثنين 08 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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كشف المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عن تجنيد آلاف المقاتلين الجدد في صفوف الكتائب خلال الحرب، وتأهيل بعض المقدرات وتجهيز الكمائن وتصنيع العبوات والقذائف وإعادة تدوير مخلفات الاحتلال.

وقال أبو عبيدة، في كلمة مصورة امس الاحد بمناسبة مرور 9 أشهر على بدء الحرب، إن قدرات الكتائب البشرية بخير، رغم عدم تلقيها أي دعم خارجي، متوعداً جنود الاحتلال الموجودين في "محور نتساريم" بالموت والرعب.

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وأضاف أبو عبيدة أن ما جرى الكشف عنه من وثائق استخبارية من فشل الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هو نزر يسير مما ستكشف عنه الكتائب في وقت لاحق.