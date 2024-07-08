مكتب المبعوث الأممي يبشر بشأن محمد قحطان ويكشف ما اتفق عليه طرفا مفاوضات مسقط

الإثنين 08 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مفاوضات مسقط أسفرت عن انفراجة مهمة" بشأن "إطلاق سراح محمد قحطان"، بعدما كان "مثار خلاف لسنوات".

واشار الى ان الطرفين اتفقا على استكمال أسماء المحتجزين لاحقًا، إلى جانب ترتيبات إطلاق سراح القيادي البارز في حزب الإصلاح.

ودعا الأطراف إلى مواصلة العمل مع مكتبه لاستكمال خطة تنفيذ التفاهم الذي توصلوا إليه، بما في ذلك أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، والاتفاق على مزيد عمليات الإفراج.

‏وطالب المبعوث بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة والمجتمع المدني المختطفين بصنعاء، منذ بداية يونيو/حزيران الماضي، "وما زالوا محتجزين دون القدرة على التواصل مع العالم الخارجي."

وانتهت، جولة المفاوضات الأخيرة بين وفد الحكومة الشرعية في مسقط ميليشيا الحوثي، وقد فشلت تلك المفاوضات في ابرام اي صفقة تبادل للاسرى والمعتقلين.

واتهمت مصادر في الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بالعمل على إفشال أي عملية تبادل خلال هذه الجولة.

وانطلقت جولة التفاوض الاخيرة في ٣٠ يونيو الفائت، واستمرت حتى امس الاول السبت، دون نتائج.

وأعلن وكيل وزارة حقوق الانسان، ماجد فضائل، اختتام مشاورات مسقط التي انطلقت الأسبوع الماضي بين الفريق الحكومي وميليشيا الحوثي، على أن تعقد جولة تكميلية خلال شهرين.

وقال فضائل، وهو المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي، إن الجولة التاسعة للمشاورات بشأن المحتجزين والمعتقلين التي احتضنتها العاصمة العمانية مسقط خلال الأيام الماضية، اختتمت السبت.

وأشار في منشور على منصة إكس الى أن المشاورات حققت بعض الاختراقات المهمة في ملف المختطفين والمخفيين قسراً، على أن تعقد جولة تكميلية قادمة خلال شهرين يسبقها تبادل كشوفات المحتجزين والمختطفين والتقارب حولها برعاية مكتب المبعوث الأممي الى اليمن.

وأضاف أن ميلشيا الحوثي هي من عملت على افشال أي تبادل في هذه الجولة كونهم لا يقيمون للأسرى وعائلاتهم وزن، بحسب تعبيره.

وشكر فضائل الأشقاء في سلطنة عمان على تسهيل انعقاد هذه الجولة، كما شكر مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر على رعايتهم لهذه الجولة.