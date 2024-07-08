بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو ..تفاصيل مويرة و تنشر لأول مرة اشتعال حرب طاحنة وشرسة وإطلاق نار كثيف.. الدبابات الإسرائيلية تقتحم مدينة غزة الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيرات تابعة للحوثيين فوق خليج عدن بالأسماء… السعودية تمنح الجنسية لمجموعة من الرياضيين قبيل الانسحاب الكامل.. الجيش الأمريكي يخلي القاعدة الجوية 101 موجة حر تتجاوز 50 درجة تضرب 3 دول عربية خلال أيام قبل عمالقة أوروبا.. ليفربول يسبق الجميع وينافس علي صفقة الموسم بـ 80 مليون يورو يخطط نتنياهو لحكم عسكري في غزة؟ الكشف عن وثيقة أعدّها باحثون إسرائيليون حول مستقبل القطاع تفاصيل مذهلة عن عصير البصل ...يحارب تساقط الشعر ويعزز نموه حراك خطير في واشنطن و دعوات لتفعيل المادة 25 من الدستور الأميركي لعزل بايدن
أعلنت القيادة المركزية الأميركية ، أن قواتها دمرت أربع مسيرات أطلقها الحوثيون، على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت "سينتكوم" في بيان إن قواتها دمرت "مسيرتين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، واثنتين وفوق خليج عدن".
وكشف البيان أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من جانب السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية.
وفي تفاصيل العملية قال البيان "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"
وتابع "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية