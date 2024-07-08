الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيرات تابعة للحوثيين فوق خليج عدن

الإثنين 08 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_خاص

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية ، أن قواتها دمرت أربع مسيرات أطلقها الحوثيون، على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت "سينتكوم" في بيان إن قواتها دمرت "مسيرتين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، واثنتين وفوق خليج عدن".

وكشف البيان أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من جانب السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية.

وفي تفاصيل العملية قال البيان "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"

وتابع "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية