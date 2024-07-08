بالأسماء… السعودية تمنح الجنسية لمجموعة من الرياضيين

الإثنين 08 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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واصلت الحكومة السعودية منح الجنسية لمجموعة من "المتميزين" في مجالات مختلفة، تنفيذا لأمر ملكي صدر في 2019 بتجنيس أصحاب الكفاءات تماشيا مع رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن حملة التجنيس شملت هذه المرة مجموعة من الرياضيين، بعد أيام من تجنيس علماء، وأطباء، وأكاديميين.

ومن بين من تم منحهم الجنسية السعودية لاعبة كرة القدم الأمريكية مريم التميمي، التي تم ضمها للمنتخب الأول للسيدات بناءً على توصية مدربة المنتخب مونيكا ستاب، وهي مُسجّلة في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وعلى صعيد كرة القدم أيضًا، صدرت الموافقة على منح الجنسية للحارس عبد الباسط سليمان عبد الله، الذي لعب في صفوف ناديي الرائد وضمك خلال الأعوام من 2019 إلى 2022، وبناءً على التقييم الفني لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن اللاعب عبد الباسط لديه مقومات بدنية وفنية عالية تساعد على دعم مركز الحراسة بالمنتخبات حاضرًا ومستقبلًا، ومن المتوقع إمكانية تدرجه وتمثيله للمنتخب الأول مستقبلًا.

وفي جانب ألعاب القوى، يبرز محمد بن داود تولو من بين من تم منحهم الجنسية، وهو من المواهب الصاعدة برياضة ألعاب القوى، في لعبة دفع الجلة، ومنذ التحاقه بهذه الرياضة أصبح في غضون ثلاثة أعوام أحد المرشحين للحصول على ميداليات قارية وعالمية،.

كما مُنحت الجنسية السعودية لعبد الله أبكر محمد، ويُعد صاحب أفضل رقم على مستوى السعودية في سباق 100م، بزمن 10:03 ثوانٍ، وهو حامل الرقم الآسيوي لسباق الـ 100م لفئة الشباب، ومتأهل لدورة الألعاب الأولمبية «ريو دي جانيرو» 2016،

كما يعد أفضل لاعب مثّل السعودية في المسافات القصيرة والمحافل الدولية. ومُنحت الجنسية لكل من البريطاني عيسى شير علي، والفرنسية ميسان حسين، فالأول يُقيم في السعودية منذ العام 2011، وهو فائز في فئة 14 وما دون في بطولة الاتحاد الآسيوي للتنس «ATF»، وهي بطولة مُصنفة من الفئة «أ» وهي أعلى بطولة «تم تقييمه» في آسيا لهذه الفئة العمرية.

أما بالنسبة للاعبة التنس ميسان حسين، فهي تبلغ من العمر 15 عامًا، وتتمتع بإمكانات عالية، وفازت بعدة بطولات للبنات في السعودية، وتونس، وفرنسا، حيث أنها وصلت إلى المركز الـ 41 في اتحاد آسيا للتنس فئة 14 عامًا وأقل «U14»،

كما فازت ببطولة المهدية المفتوحة للتنس في تونس لفئة أقل من 16 عامًا. وفي سبيل الاهتمام برياضة الغولف،

تم منح الجنسية للاعب شيرجيو موسى عارف، الذي يُعد من أفضل المواهب الشابة في رياضة الجولف على المستويين العربي والآسيوي، وبدأت تحدياته مع رياضة الجولف في عمر الستة أعوام، وحصد أكثر من 100 جائزة للناشئين. ومنحت الجنسية أيضا للاعبة السورية تسنيم قصاب (13 عاما)، والتي تعد إحدى نجمات رياضة المواي تاي "المُلاكمة التايلندية".