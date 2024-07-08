قبل عمالقة أوروبا.. ليفربول يسبق الجميع وينافس علي صفقة الموسم بـ 80 مليون يورو

الإثنين 08 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يستهدف ضم نجم عالمي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكشفت التقارير الصحفية البريطانيه اليوم أن ليفربول استهدف ضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمزاملة فان دايك.

واكدت التقارير الصحفية أن ليفربول يسعي بقوة للتعاقد مع المدافع الايطالي كلافيوري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 80 مليون يورو.

ويذكر أن ليفربول يسعي للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع سلوت من أجل دعم الهجوم والوسط خلال الموسم الجديد للعودة للمنافسة علي البطولات فى البريميرليج