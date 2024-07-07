مليشيات الحوثي تعتقل والد أحد أبرز جواسيسها الذين ساهموا في إسقاط محافظة «عمران» البحر الأحمر.. هجمات الحوثي تشهد تراجعاً ملحوظاً و«أسبيدس» تدمر مسيرتين وصفها بالخطوات الجنونية .. ضربات مركزي عدن تشعل فتيل غضب (سيّد الحوثيين) وتدفعه لمهاجمة السعودية والكشف عن خياراته للرد وخبر غير سار لمؤتمر صنعاء واشنطن تنسق مع مسقط بخصوص إعتقالات الحوثيين مارب برس ينشر توقعات الطقس للساعات القادمة.. ومركز الأرصاد يحذر ..أمطار ورياح في هذه المحافظات المبعوث الأممي يدعو إلى مواصلة العمل مع مكتبه لاستكمال خطة تنفيذ التفاهم ويقول إن مفاوضات مسقط شهدت انفراجة مهمة عيدروس الزبيدي يدعو الى موقف دولي حازم تجاه الحوثيين ويبلغ بريطانيا عن تشكيل فريق تفاوضي من قبل مجلس القيادة استعداداً لمفاوضات قادمة رئيس الأركان : أمن واستقرار الأوطان يرتكز على بناء قوات مسلحة صلبة تتجسد فيها الوحدة الوطنية وتضم كل مكونات أبناء الشعب وولاؤها وانتماؤها للوطن ذمار تدعو الى توحيد الصف الجمهوري وتؤكد وقوفها الكامل مع الشرعية ومساندة المعركة الوطنية الموت يفجع الديوان الملكي السعودي
افادت مصادر أمنية في محافظة عمران الاحد 7 يوليو/ تموز 2024، باقدام مليشيات الحوثي الإرهابية على اختطاف شيخ قبلي ينتمي إلى اسرة آل أبو شوراب بقبيلة خارف من منزله والزج به في سجونها.
وذكرت المصادر لـ "مأرب برس" بأن عناصر أمنية حوثية مسلحة اعتقلت الشيخ عبدالله محمد أبو شوارب المنتمي لقبيلة خارف الحاشدية التي يتزعمها حاليا الشيخ حمير بن عبدالله الأحمر من منزله ومن ثم اقتياده للسجن.
المصادر قالت بأن الشيخ عبدالله أبو شوارب الذي اعتقلته المليش هو والد القيادي الحوثي عضو مايسمى باللجنة الثورية الحوثية العليا المدعو "صادق أبو شوارب" الذي عرف بمساهمته المستميتة في تسهيل اجتياح المليشيات الحوثية الارهابية لمحافظة عمران عام 2014 .
واوضحت المصادر بأن اسباب الاعتقال لاتزال غامضة .
يذكر بان القيادي المتحوث صادق أبو شوارب أحد القيادات القبلية التي استخدمتها المليشيات كأدوات امتهنت العمالة والجاسوسية في عقر قبيلة حاشد اليمنية لصالح المليشيات عند مهاجمه الاخيرة لمحافظة عمران مطلع العام 2014م وكذا الانقلاب على الحكومة الشرعية.