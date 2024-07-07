مليشيات الحوثي تعتقل والد أحد أبرز جواسيسها الذين ساهموا في إسقاط محافظة «عمران»

الأحد 07 يوليو-تموز 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر أمنية في محافظة عمران الاحد 7 يوليو/ تموز 2024، باقدام مليشيات الحوثي الإرهابية على اختطاف شيخ قبلي ينتمي إلى اسرة آل أبو شوراب بقبيلة خارف من منزله والزج به في سجونها.



وذكرت المصادر لـ "مأرب برس" بأن عناصر أمنية حوثية مسلحة اعتقلت الشيخ عبدالله محمد أبو شوارب المنتمي لقبيلة خارف الحاشدية التي يتزعمها حاليا الشيخ حمير بن عبدالله الأحمر من منزله ومن ثم اقتياده للسجن.

المصادر قالت بأن الشيخ عبدالله أبو شوارب الذي اعتقلته المليش هو والد القيادي الحوثي عضو مايسمى باللجنة الثورية الحوثية العليا المدعو "صادق أبو شوارب" الذي عرف بمساهمته المستميتة في تسهيل اجتياح المليشيات الحوثية الارهابية لمحافظة عمران عام 2014 .



واوضحت المصادر بأن اسباب الاعتقال لاتزال غامضة .



يذكر بان القيادي المتحوث صادق أبو شوارب أحد القيادات القبلية التي استخدمتها المليشيات كأدوات امتهنت العمالة والجاسوسية في عقر قبيلة حاشد اليمنية لصالح المليشيات عند مهاجمه الاخيرة لمحافظة عمران مطلع العام 2014م وكذا الانقلاب على الحكومة الشرعية.